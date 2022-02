Kale & Kokkie willen zo snel mogelijk vervanging voor Overmars: "Je moet door"

Kale & Kokkie vinden dat Ajax de enige juiste beslissing heeft genomen door Marc Overmars per direct te laten vertrekken wegens het versturen van grensoverschrijdende berichten. "Niemand is groter dan de club, ook Overmars niet."

Volgens de twee rasajacieden moet Ajax nu zo snel mogelijk doorpakken. "Ik zou niet dagen wachten. Ik zou gesprekken opstarten. Het is klote dat het is gebeurd, het is klote dat het zo is. Maar je bent een bedrijf, je bent een club. Je strijdt om alles en je moet door", aldus Kokkie.

Volgens de twee wordt het nog een hele kluif om een 'Overmars 2.0' te vinden. "De man had een ontegenzeggelijke handelsgeest en die ga je missen", vult Kale aan. "Het was een lopend brein. Hij had alles tussen zijn oren zitten. Het wordt niet even een laatje opentrekken en we gaan verder."

Het duo vreest dat de kwestie ook effect zal hebben op het veld. "Natuurlijk. Je hebt afspraken gemaakt met Tagliafico, je hebt afspraken gemaakt met spelers in het veld."