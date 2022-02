Werkomgeving Ajax is "haantjescultuur" en "apenrots"

Eén van de vrouwen waar de krant mee sprak, vertelt hoe zij van Overmars een whatsappjes ontving waarin hij stuurde dat hij het warm had, dat hij "iets voelde opkomen" of met de vraag wat ze aan had. Met daarna een foto van zijn geslachtsdeel, een dickpic. Een andere dame laat weten hoe zij een appje kreeg van een speler waar in stond om met z’n tweeën een hokje op te zoeken. "Je moet als vrouw bij Ajax een dubbele huidlaag hebben. Als je dat niet hebt, wordt het spannend", vertelt dezelfde dame.

'Geilneef'

Uit de gesprekken die het NRC hield komt naar voren dat er een cultuur binnen de club heerst waarin seksueel wangedrag kan gedijen. Er bestaat volgens de krant geen open sfeer om het machtsmisbruik bespreekbaar te maken en ondergeschikten houden zich stil. De enkeling die het hogerop zocht, vond geen gehoor. En signalen werden niet opgepakt.

Vrouwen zijn bang om een melding te maken van het wangedrag, omdat niet iedereen even assertief is. "Het is een enorme machtsverhouding", zegt de één. "Als je het niet accepteert dan ben je heel snel weg", zegt een ander. Een derde: "Seksisme zit in de cultuur bij de club."

Overmars, die gevierd werd onder fans en door de directie vanwege zijn goede aankopen en als architect van het succes van Ajax van de laatste jaren, had bij vrouwen binnen de club een hele andere kant. Bij sommige medewerkers was zijn bijnaam ‘geilneef’. Drie vrouwen vertellen dat hij zich aan hen opdrong. Sommige wisten zich geen raad met zijn gedrag, hadden geen idee hoe ze moesten reageren op complimenten over hun uiterlijk of voorstellen om samen wat te drinken.

"Ik schaam me kapot"

Zondagavond maakte Ajax bekend dat de directeur voetbalzaken opstapt bij de club. "Het gedurende een langere periode versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s ligt ten grondslag aan zijn besluit om te stoppen", valt te lezen in het persbericht.

"Ik schaam me kapot", verklaart Overmars in hetzelfde bericht. "Vorige week werd ik geconfronteerd met meldingen over mijn gedrag. En hoe dit op anderen is overgekomen. Helaas realiseerde ik me niet goed dat ik hiermee grenzen heb overschreden, maar dat werd me deze dagen wel duidelijk."

De voetbalwereld reageerden geschokt op het nieuws. En ook Ajax-hoofdsponsor Ziggo worstelt met de kwestie rond Overmars. De telecomaanbieder zegt nog niet te weten wat het nieuws betekent voor het partnership met de club.