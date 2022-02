Manifestatie op de Dam tegen het verdwijnen van groen

De demonstranten willen de Stopera "rigoureus vergroenen". Er wordt gevraagd om in het groen te komen en om groene vlaggen en planten mee te nemen om het stadhuis mee te versieren. "De Stopera heeft het zelf altijd over rigoureus vergroenen, maar daar zien we helemaal niets van. Dus gaan wij dat zelf maar doen", laat mede-initiatiefnemer Esther van der Meer van Vrienden van het Westerpark weten.

Kunstgrasvelden en bomenkap

"Uit recent onderzoek blijkt dat er weer minder groen per Amsterdammer is en er dreigt nog veel meer stadsnatuur te verdwijnen", aldus Esther. Zo komen er drie kunstgrasvelden in het Diemerpark en volgen andere parken ook. Daarnaast is de bomenkap in Noord heel heftig. Eén grote boom die wordt gekapt, kan je vervolgens niet vervangen met een sprietje."

Achter de manifestatie staan veertig buurtorganisaties die de afgelopen jaren zich hebben ingezet voor het behoud van de natuur in de stad. "Er is heel veel geparticipeerd vanuit buurtbewoners, maar de gemeente doet er niets mee. De natuur delft elke keer het onderspit bij de bouw van woningen en bij festivals en dat moet anders."

De manifestatie begint zaterdag om 13.00 uur op de Dam.