Ajax krijgt steun van 3250 fans in Lissabon

Ajax wordt over twee weken gesteund door 3250 fans in Lissabon. Het uitvak is helemaal uitverkocht voor de heenwedstrijd tussen Ajax en Benfica op 23 februari. Ajax speelt tegen Benfica voor de achtste finales van de Champions League.

Het is niet de eerste keer dat Ajax tegen Benfica speelt. In het Champions League jaar waar Ajax de halve finale wist te halen kwamen de twee elkaar tegen in de groepsfase. De wedstrijd in Lissabon eindigde toen in een gelijkspel (1-1).

Inter Milan

Dat Ajax tegen Benfica moet voor de achtste finales is niet zomaar tot stand gekomen. Tijdens de loting werden de Amsterdammers eerst aan Inter Milan gekoppeld, maar het ging mis toen Manchester United uit de koker kwam. United Moest in eerste instantie spelen tegen Villarreal, maar beide teams waren al tegen elkaar uitgekomen in de groepsfase. Dat kan volgens de regels niet, dus moest er opnieuw worden geloot.

Ajax kwam als groepswinnaar de groepsfase door en deed dat door alle wedstrijden te winnen. Dat was voor het eerst in de clubgeschiedenis. Alleen Real Madrid (2x), AC Milan , Paris Saint-Germain, Spartak Moskou, FC Barcelona, Bayern München en Liverpool deden de Amsterdammers dat voor.