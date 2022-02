OMT-lid De Jong: ruimte voor versoepelingen, wel stapsgewijs maatregelen afbouwen

Volgens De Jong heeft Nederland door de laatste lockdown een betere uitgangspositie om maatregelen af te bouwen. "De grote roep om versoepelingen begrijp ik volledig en is ook terecht. De lockdown heeft ons een betere uitgangspositie gegeven. De boostercampagne en -graad zijn op gang gekomen. We krijgen steeds meer inzicht in omikron, ook in Nederland. En de bezetting in de ziekenhuizen is ook behoorlijk beter dan toen we in lockdown gingen. Daarom is er meer ruimte om te denken aan versoepelen. We moeten de afweging maken welk risico acceptabel is." Toch is er ook nog druk op de zorg, nu er veel zorgpersoneel uitvalt door ziekte of quarantaineplicht, zegt De Jong.

Cultuur en horeca

Volgens het OMT-lid betekent dat dat Nederland stapsgewijs van maatregelen afscheid kan nemen. Dinsdag kan een volgende stap gezet worden. Wat er dan opengesteld wordt? Daar zijn verschillende keuzes in mogelijk, aldus De Jong. "Dan kun je denken aan het hele menu aan versoepelingen waaruit we al twee jaar hebben gekozen: hogere bezetting in de cultuursector of uitbreiding van openingstijden in de horeca. Het is denk ik niet verstandig om de hele samenleving weer open te gooien. Het is belangrijk om versoepelingen met enige geleidelijkheid te laten gebeuren."