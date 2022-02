Stad NL V Josha mag nachtcafé niet openen, want 'het café bestaat niet meer'

Met mogelijke versoepelingen op komst mag Josha de Rooij haar feestcafé Los bij Jos niet opengooien. De gemeente heeft haar exploitatievergunning namelijk ingetrokken. Controleurs van de gemeente constateerden in december dat er geen sprake was van 'zichtbare exploitatie' en dus was de conclusie: dit café bestaat niet meer. En nieuw gemeentebeleid maakt het mogelijk om zaken als die van Josha om die reden per direct te sluiten.

Josha werkt al vanaf haar zeventiende in het nachtcafé aan de Korte Reguliersdwarsstraat. Sinds 2020 is ze mede-eigenaar en draagt het café ook haar naam: Los bij Jos. Na twee jaar corona-ellende hoopte ze het jaar 2022 positief in te gaan. Maar toen lag er opeens een brief op de mat. Van de gemeente. Dat de exploitatievergunning wordt afgenomen. "Nu gloort er eindelijk hoop aan de horizon, en dan gebeurt dit. Dat maakt het extra hard, extra bitter, en het maakt me boos. Want het wordt op een heel onmenselijke manier gedaan. Er is geen enkele uitleg gegeven."

Josha is de dupe van een zogenaamd voorbereidingsbesluit dat 24 december jl. werd gepubliceerd. Dankzij dat besluit kon de gemeente per direct de toeristische of horecabestemming verwijderen van 165 panden in de Amsterdamse binnenstad. Zit er een café in een pand, dan mag het een café blijven, maar geen souvenirshop meer worden. Maar dat café mag volgens het voorbereidingsbesluit géén café blijven als 'het adres met ingang van 24 december leeg staat of voor een andere functie in gebruik is'.

Twee keer brachten controleurs een bezoek aan Los bij Jos. De eerste keer begin december, de tweede keer op 24 december, de dag dat het voorbereidingsbesluit in werking trad. En het hele land in lockdown zat. Volgens de controleurs was er geen horeca inventaris aanwezig en dus zou er geen sprake zijn van een bestaande onderneming. Volgens Josha was de zaak gewoon dicht. "Ja, het licht was uit en het was donker binnen. We zijn nog steeds een bestaande onderneming, alleen zijn we dicht. Vanwege de coronamaatregelen van de overheid. En er is op geen enkele manier contact met ons gezocht. Van ‘goh, we zijn langs geweest, we zien dat er geen activiteit is. Kunt u hier uitleg over geven? Of zit u er nog wel in of niet?'. Dan had ik met alle liefde uitgelegd dat we wél een bestaande onderneming zijn, dat we helemaal niet van plan zijn om hier weg te gaan en gewoon aan het wachten zijn tot we weer open mogen."

Meer ondernemers de dupe Josha staat niet alleen. Meester Avocaten vertegenwoordigt zo'n vijftien ondernemers van wie de exploitatievergunning is ingetrokken, omdat er ook bij hen tijdens gemeentelijke controles in december geen exploitatie zichtbaar was. Advocaat Gertjan Teeuwen: " In een aantal gevallen heeft de gemeente erkend dat er fouten zijn gemaakt, maar in een aantal gevallen ook niet." Verder kan Teeuwen maar weinig doen. "Tegen zo’n voorbereidingsbesluit kan je in juridische zin niets. Je kan geen bezwaar maken, je kan niet in beroep, dus je kan het ook niet voorleggen aan de rechter." Pas als het voorbereidingsbesluit een bestemmingsplan wordt kunnen gedupeerde ondernemers het juridische traject in. " Dan kunnen we een zienswijze indienen, en kunnen we uiteindelijk ook naar de Raad van State. Maar dat is wel een heel lang traject."

Komend weekend gooien veel clubs uit protest de deuren open en de week daarna worden vermoedelijk meer versoepelingen aangekondigd. Josha blijft dicht, maar ook strijdbaar. "We laten dit niet over onze kant gaan. We hebben een verschrikkelijke tijd achter de rug, en dan komt daarna zoiets nog op je bord. Dat is onacceptabel." Verantwoordelijk wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken) wilde ons niet te woord staan.