Piek nieuwe coronabesmettingen lijkt bereikt

De afgelopen twee weken is 1 op de 18 Amsterdammers positief getest op covid-19. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Bij de vorige meting een week geleden was dat hetzelfde .

Het aantal besmettingen lijkt dus af te vlakken. In totaal testten 48.037 Amsterdammers positief. 133 van hen belandden in het ziekenhuis. Tien Amsterdammers zijn overleden.

Vanwege een 'administratieve inhaalslag' meldde het RIVM vandaag in heel Nederland ruim 400.000 besmettingen. Het grootste deel daarvan had eigenlijk de afgelopen dagen gemeld moeten worden, maar toen vielen de cijfers lager uit door storingen. De cijfers van de GGD waren wel betrouwbaar. De GGD meldde afgelopen week vaak zo'n 75.000 positieve testuitslagen per dag.

Ook sommige data-analisten laten deze week weten dat het erop lijkt dat de piek bereikt is.