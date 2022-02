Terugkijken: de Keizersrace van 10 jaar geleden

Het kwik stijgt al weken ver boven de nul en van een echte winter is momenteel beslist geen sprake. Hoe anders was dat vandaag precies tien jaar geleden: toen vroor het dagenlang zó hard dat er een dikke laag ijs over de Amsterdamse grachten lag. En de voorlopig laatste Keizersrace verreden kon worden.

AT5

Het schaatsfestijn op de Keizersgracht, dat slechts drie keer eerder had plaatsgevonden, leverde schitterende plaatjes op zoals bijvoorbeeld hierboven. Naar schatting trok het spektakel 25.000 bezoekers. Nog eens 100.000 mensen bekeken de liveregistratie op AT5. De redactie werd die bewuste avond overspoeld met telefoontjes van enthousiaste kijkers, soms zelfs van buiten de landsgrenzen.

Menno van Bennekom

Al die kijkers zagen hoe Ronald Mulder en Annette Gerritsen zich lieten kronen tot Keizer en Keizerin. Bij de junioren werden de races gewonnen door Jelle de Boer en Freya Reitsma.

Vanwege de milde temperaturen lijkt een herhaling dit jaar onmogelijk: het moet namelijk dagenlang flink vriezen voor het ijs de gewenste dikte van vijftien centimeter heeft. In 2018 leek het er even op dat het lang genoeg zou vriezen, maar het bleek uiteindelijk niet genoeg. Vorig jaar was het ijs wél dik genoeg om er op te kunnen schaatsen, maar vanwege de toen geldende coronamaatregelen kon de Keizersrace ook toen niet doorgaan.

In de winter van vorig jaar leek de Keizersrace weer te kunnen. Maar corona zou sowieso roet in het eten gooien. Daar maakten we onderstaande reportage over.