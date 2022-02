Misdaad NL V Beelden van gewelddadige overval op speelgoedwinkel Mercatorplein

Een gewelddadige overval op een speelgoedwinkel in West in december van het afgelopen jaar. Twee overvallers komen met een mes en een vuurwapen de winkel binnen, ook wordt een van de medewerkers hard in zijn gezicht geslagen. In het opsporingsprogramma Bureau 020 nu de beelden van de overval.

Bloed Het is iets na 09.30 uur op de ochtend van zaterdag 11 december. Twee medewerkers zijn de winkel aan het Mercatorplein aan het bevoorraden als er ineens twee mannen binnen komen lopen die schreeuwen dat ze geld willen. Een van hen bedreigt een van de medewerkers met een vuurwapen, dat hij onder meer richt op het hoofd van de medewerker. Ook geeft hij de medewerker een harde klap in zijn gezicht. Als de medewerker vervolgens aan zijn gezicht voelt, merkt hij dat hij aan het bloeden is. Op datzelfde moment dwingt de andere overvaller de andere medewerker met een mes om naar het magazijn te lopen. Daar doorzoekt hij onder meer de tas en de jas van deze 17-jarige medewerkster. De verdachte bij de kassa probeert de kassalade inmiddels met grof geweld los te krijgen, wat hem uiteindelijk lukt. Als hij dat voor elkaar heeft gekregen dwingt hij ook de medewerker die bij hem is om naar het magazijn te gaan.

De twee verdachten

Excuses De mannen vragen naar een kluis, maar de medewerkers geven aan dat er geen kluis is. De overvallers en de medewerkers lopen daarna samen terug naar de kassa. Daar vragen de overvallers om een tas, waar ze de kassalade instoppen. Dan verlaten ze de winkel. Opvallend: vlak voordat ze weg gaan bieden de twee hun excuses aan de 17-jarige medewerkster aan. " Bij deze gewapende overval werd geweld gebruikt en raakte een van de medewerkers gewond", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Gelukkig bleef zijn collega lichamelijk ongedeerd, maar dat neemt niet weg dat deze overval een traumatische ervaring voor hen allebei is geweest en dat ze dit niet snel zullen vergeten." De politie komt graag in contact met mensen die informatie hebben over de verdachten op de beelden of over de overval.

Heeft u informatie voor de politie?

Bel dan met de opsporingstiplijn: 0800 6070 of Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000. Klik hier om andere zaken uit Bureau 020 terug te kijken.