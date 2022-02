Oudere vrouw bijna 20.000 euro armer na babbeltruc

De politie is op zoek naar een vrouw die ervan wordt verdacht 5.000 euro te hebben gepind en voor bijna 14.000 aan kleding te hebben gekocht met een bankpas die niet van haar was. De pas is van een oudere vrouw, die denkt haar pas en code aan een bankmedewerker te hebben gegeven. In Bureau 020 zijn beelden te zien van de vrouw die verdacht wordt.

Het slachtoffer wordt op 7 april van van het afgelopen jaar gebeld door een man die zegt bij de bank te werken. De man zegt dat fraudeurs proberen om geld van haar rekening te halen en dat de bank dit heeft tegengehouden. De man vraagt het slachtoffer om eerst haar oude pincode in te spreken en dan een nieuwe, zodat hij deze kan wijzigen. Even later komt er een jonge vrouw naar haar woning om haar bankpas op te halen. Het slachtoffer werkt mee en geeft haar pas af.



"We vermoeden dat dit dezelfde vrouw is die even later vijfduizend euro met de bankpas pint bij twee geldautomaten aan het Muiderbos in Hoofddorp", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "En daar blijft het niet bij. Daarna gaat ze naar Amsterdam en betaalt bij een kledingwinkel in de P.C. Hooftstraat voor bijna 14.000 euro aan spullen met de pas. Wij hopen dat u ons kunt vertellen wie zij is."