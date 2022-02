Politie zoekt verantwoordelijke voor explosie bij woning in Noord

Een enorme knal in december van het afgelopen jaar in Noord. Bij de voordeur van een woning is een explosief neergelegd en de schade is groot. In het opsporingsprogramma Bureau 020 deze week aandacht voor de zaak.

Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe iemand in de nacht van zondag 5 op maandag 6 december naar de woning aan de Hazelaarstraat loopt. De recherche is dringend op zoek naar de identiteit van deze persoon. Vermoed wordt dat deze verdachte het explosief neerlegt dat rond 3.15 uur de enorme knal veroorzaakt.

Ruiten gesprongen

De bewoners van de woning hebben in eerste instantie niet door dat de ontploffing bij hen heeft plaatsgevonden, maar dat wordt al snel duidelijk als ze een brandlucht ruiken en rook om zich heen zien. Er blijkt flinke schade en brand te zijn ontstaan bij de voordeur en de schade is niet beperkt gebleven tot de woning. Door de knal zijn er namelijk ramen van meerdere woningen gesprongen, ook raken enkele auto's beschadigd en is de elektriciteit uitgevallen.



"Helaas is er niet veel beeld van de verdachte, maar we hopen dat er toch mensen zijn die de verdachte herkennen of andere informatie hebben over deze persoon", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Daarnaast ontvangen wij natuurlijk ook graag meer informatie over een eventuele toedracht of aanleiding voor het incident."

Informatie doorgeven kan via de opsporingstiplijn 0800 6070, of Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000. De politie wil benadrukken dat gegevens van mensen die naar dit laatste nummer bellen nergens worden vastgelegd of opgeslagen. Vertrouwelijk je verhaal doen kan ook bij het Team Nationale Inlichtingen van de politie, zij zijn te bereiken op 088 6617734.