Stadions binnenkort weer op volle capaciteit

Stadions mogen nu nog maar voor een derde worden gevuld. Dat betekent dat er vanavond tegen Vitesse en zondag tegen FC Twente ruim 15.000 fans naar binnen mogen.

Dinsdag is er een nieuwe persconferentie van het kabinet, maar het is nog onduidelijk of de versoepelingen al direct zullen ingaan. Een andere mogelijkheid is dat begin maart de beperkingen worden opgeheven, dan verlopen namelijk de huidige coronamaatregelen, meldt het AD.

In het voetbalstadion wordt nog wel een coronapas verplicht. Afgelopen weekend werd er nog actie gevoerd om de beperkte capaciteit op te heffen.

Een volle Johan Cruijff Arena is goed nieuws voor de Europese campagne van Ajax: op 15 maart staat de thuiswedstrijd tegen Benfica gepland voor de achtste finale van de Champions League.