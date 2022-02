Camping Vliegenbos niet meer tijdelijk maar hele jaar open, buurt "gefrustreerd en boos"

Omwonenden van camping Vliegenbos in Noord zijn zeer verbaasd over de ingrijpende werkzaamheden op het terrein omdat het camping het hele jaar open gaat. Nu is dat nog zeven maanden in het jaar. De buurtbewoners die wij spraken balen ervan dat er er geen informatie over hebben gekregen en vrezen voor de rust.

Stadsdeel Noord is door AT5/NH Amsterdam om een reactie gevraagd en laat weten dat de aanpassingen gedaan worden om de camping rendabel te houden. Dat houdt in dat er minder plek voor tenten is, het aantal plekken voor campers met 25 stijgt en een renovatie en verduurzaming van de trekkershutten op het terrein.

Op 23 december ontvingen de omwonenden een eerste informatiebrief waarin summier werd aangegeven wat de plannen met de camping zijn. Navraag op het campingterrein gaf meer duidelijkheid aan de overdonderde buurtbewoners. Ook leden van de stadsdeelcommissie in Noord hoorden pas weken later van de plannen. "Ik vind het beschamend dat er zo wordt omgegaan met de volksvertegenwoordigers en met bewoners", aldus stadsdeelcommissielid Canan Ayar (PvdA). "We zijn gewoon gepasseerd. Bewoners wisten van niks, wij wisten van niks."

"Toen we eindelijk een tekening mochten zien mochten we er geen foto van maken en we kregen geen extra informatie over wat nou het plan is"

De omwonenden van de camping zijn niet te spreken over de gang van zaken, want uit gesprekken op het campingterrein bleek dat deze ook nog 365 dagen per jaar open zal gaan. Vijf maanden meer dan nu het geval is. "Eerst waren we teleurgesteld, gefrustreerd en daarna echt heel boos", aldus buurtbewoner Mark. "Dat we gewoon helemaal nergens iets over te horen kregen en ook na navragen continu in het ongewisse werden gelaten. We mochten geen tekening zien, toen we eindelijk een tekening mochten zien mochten we er geen foto van maken en we kregen geen extra informatie over wat nou het plan is."

Hele jaar open met campers

De bewoners vragen zich af of alle werkzaamheden aan het terrein wel binnen het bestemmingsplan vallen. Zo zien ze veel groen verdwijnen en betwijfelen ze of de komst van extra camperplekken niet over de maximale hoeveelheid afgesproken bebouwing gaat. De vrees is dat het extra verkeer door de komst van extra camperplekken ook voor nog meer overlast gaat zorgen dan het al deed voor de coronapandemie begon.