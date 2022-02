Gemeente erkent fout: Amsterdams nachtcafé Los bij Jos mag toch open

Nachtcafé Los bij Jos aan de Korte Reguliersdwarsstraat in Amsterdam mag toch de deuren openen. Controleurs van de gemeente zagen na bezoek aan het café in december geen horeca inventaris staan - het café was dicht - en trokken de conclusie dat er dus geen sprake was van bestaande horeca in het pand. Daarop besloot de gemeente de bestemming horeca van het adres af te halen, want dat is nu mogelijk dankzij nieuw gemeentebeleid. Maar na het zien van een reportage van AT5/NH Amsterdam is de gemeente op dat besluit teruggekomen.

Eigenaren Jens en Josha van Los bij Jos

Controleurs van de gemeente bezochten Los bij Jos eind vorig jaar twee keer. Ergens begin december en nog een keer op 24 december, toen het hele land in lockdown zat. Door het raam zagen ze geen enkele activiteit. Niet veel later viel er een brief op de deur bij eigenaren Josha en Jens, met de mededeling dat de bestemming horeca van het pand gehaald zou worden. Dat is mogelijk gemaakt door een zogenaamd voorbereidingsbesluit dat op 24 december van kracht werd. Dankzij dat besluit kan de gemeente per direct de toeristische of horecabestemming verwijderen van 165 panden in de Amsterdamse binnenstad. Zit er een café in een pand, dan mag het een café blijven, maar geen souvenirshop meer worden. Maar dat café mag volgens het voorbereidingsbesluit géén café blijven als 'het adres met ingang van 24 december leeg staat of voor een andere functie in gebruik is'. Maar uit onze reportage gisteren blijkt dat Los bij Jos nog steeds een bestaande onderneming is. Alleen is het café dicht vanwege de coronamaatregelen. Na het zien van de reportage komt de gemeente vandaag met een mea culpa:

Reactie gemeente: ' Naar aanleiding van de in het bericht op AT5/NH Nieuws getoonde beelden zagen wij wat wij tijdens onze inventarisatie en nacontrole niet konden zien; de ingerichte horecagelegenheid. Uit deze beelden maken wij op dat de zaak op 24 december 2021 ingericht en daarmee aanwezig was. Op basis van besluitpunt 4 uit het voorbereidingsbesluit Winkeldiversiteit Centrum 2 is het verbod op horeca daarmee niet langer van toepassing'

Quote "Ik ben blij dat ze de fout nu hebben hersteld en dat we snel weer open kunnen" Jens Gossen - Nachtcafé Los bij Jos

Mede-eigenaar Jens Gossen is opgelucht. "Ik denk dat de gemeente in dit verhaal te snel heeft geacteerd. En dat ze te laat hebben ingezien dat er een fout is gemaakt. Maar ik ben blij dat ze de fout nu hebben hersteld en dat we snel de deuren weer kunnen openen." En dat is waarschijnlijk komende zaterdag al, als veel clubs en nachtcafé's de deuren openen uit protest tegen de coronabeperkingen.