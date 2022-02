Ajax plaatst zich na turbulente week met speels gemak voor halve finale KNVB-beker

Zonder al te veel moeite heeft Ajax vanavond gewonnen van Vitesse in de KNVB-beker. Het kwartfinaleduel in de Johan Cruijff Arena eindigde in 5-0. Sébastien Haller (2x), Antony (2x) en Dusan Tadic maakten de doelpunten.

Antony opende de score uit een counter. De Amsterdammers kwamen er snel uit na een hoekschop voor Vitesse. Tadic stuurde de Braziliaanse buitenspel de diepte in. Met drie verdedigers om zich heen vond Antony een gaatje: hij schoof de bal keurig in de verre hoek.

Rechtsback Devyne Rensch, die de afwezige Noussair Mazraoui verving, kreeg daarna de mogelijkheid om de tweede te maken. Zijn schot eindigde in de handen van doelman Jeroen Houwen. Halverwege was het wel 2-0. Haller rondde een prachtige af. Hij schoot na een boogballetje van Davy Klaassen hard raak in de korte hoek.

Geweldig uit de kleedkamer

Aan het begin van de tweede helft werd de wedstrijd helemaal in het slot gegooid. Haller tikte een voorzet van Steven Berghuis binnen en in de 51e minuut schoot Tadic een vrije trap fraai over de muur in het doel: 4-0. Ook Antony deed opnieuw een duit in het zakje. De rechtsbuiten kwam naar binnen en schoot de bal heerlijk in de verre hoek.

In de halve finale speelt Ajax een uitwedstrijd. Dat betekent dat de Amsterdammers PSV in ieder geval ontlopen, want de Eindhovenaren spelen ook uit. De loting is zaterdagavond.