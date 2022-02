Documentaire: hoe de Hogeschool van Amsterdam twee jaar worstelde met corona

Op 11 maart 2020 vertelt Tohar Wijnalda aan haar klasgenoten dat ze zwanger is. De dag erna kondigt premier Rutte aan dat Nederland in lockdown gaat. In de documentaire Achter de Schermen, die vanavond op AT5 wordt uitgezonden, zien we onder andere deze hogeschoolstudent tijdens de coronacrisis. Filmmaakster Hannah van Tassel heeft in opdracht van de HvA, studenten, docenten en medewerkers van de school gevolgd tijdens hun worsteling met de pandemie.

Nederland lijkt langzamerhand steeds meer open te gaan, de documentaire geeft een beklemmend tijdsbeeld van de situatie waarin ook de Hogeschool van Amsterdam de afgelopen twee jaar verkeerde. Er zitten voor iedereen die werkt en studeert herkenbare scenes in de film. De lage opkomst bij colleges, de slechte internetverbindingen en de lange stiltes en het ongemak af en toe na het stellen van een vraag ; al die aspecten komen voorbij in de documentaire.

"Je wist niet waar je aan toe was en dat is niet best voor je mentale welzijn"

Tohar is niet alleen voltijdstudent, ze is ook moeder van een zoontje van 1. "Toen alles online ging, vond ik dat erg lastig. Vaak moet ik mijn zoontje de fles geven tijdens colleges, en mijn wifi lag er heel vaak uit." Naast de technische problemen zoals een wegvallend wifinetwerk of een haperende microfoon, was de drempel om vragen te stellen ook hoger dan tijdens een echte les. "Je voelt je bekeken als je antwoord geeft op vragen van een docent of als je zelf een vraag wil stellen".

"De steeds veranderende maatregelen vond ik echt verschrikkelijk. Je wist niet waar je aan toe was en dat is niet best voor je mentale welzijn," zegt Tohar. "Ik heb elke mogelijkheid om op school te zitten gepakt. Of ik nou online of offline les had. Ik zat zoveel mogelijk met twee vriendinnen op de gereserveerde studieplekken."