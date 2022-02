Vierde jonge verdachte aangehouden voor overval op belwinkel Amstelveen

De politie heeft een vierde verdachte aangehouden voor een overval op een belwinkel in Amstelveen op 29 oktober. Het gaat om een 17-jarige Amsterdammer.

Vlak na de overval werden al twee andere Amsterdammers van 16 en 17 aangehouden. In de directe omgeving van het winkelcentrum lagen meerdere telefoons op straat, die de vluchtende verdachten mogelijk waren verloren of hadden weggegooid.

Vorige week kwam daar de aanhouding van een 15-jarige plaatsgenoot bij. Die werd in januari ook al aangehouden op verdenking van het plegen van een ander strafbaar feit. Hierbij is een vuurwapen in beslag genomen.