Burgemeester Haarlem kritisch op lagere dwangsom Halsema: "Heeft geen effect"

"Ik vind het niet prettig om collega’s af te vallen, maar als hier gevraagd wordt, er zijn collega's, die doen het anders en hebben bijvoorbeeld een lagere boete (...) dan vind ik eerlijk gezegd dat het een soort pestboete is", zei Wienen, zo is te zien in een fragment op NH Nieuws/Haarlem105.

Voorkomen

Wienen zei namelijk dat zo'n boete betekent dat clubs alsnog open gaan. "Ik probeer het te voorkomen. Dan hoeven ze geen boete te betalen. Dat hebben ze zelf in de hand. Als ze open gaan en ze zouden wel een boete moeten betalen van een paar duizend euro, dan denk ik, jongens, wie wordt hier nou beter van?"

Hij oordeelde dan ook hard over de lagere dwangsom. "Het heeft geen effect en het werkt niet. Het betekent alleen maar meer geld dat de sector moet ophoesten. Onzin, in mijn ogen."

Gesloten

Halsema waarschuwde vanmiddag dat de clubs die dit weekend uit protest open willen gaan een dwangsom kunnen krijgen. Bij herhaling kunnen ze gesloten worden. De clubeigenaren reageerden teleurgesteld en zeggen nog steeds van plan zijn open te gaan.

"We hebben begrip voor positie van de burgemeester dat ze moet handhaven en hopen dat het een traject wordt waarbij niet direct de dwangsom verschuldigd is", lieten de clubs vanmiddag weten.