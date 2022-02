De Februaristaking in kleur: "Fijn voor jongeren dat er een striproman komt"

Op 25 februari is het 81 jaar geleden dat Amsterdammers massaal staakten tegen de

Jodenvervolging door de Duitsers. Ter herinnering aan de Februaristaking is voor

jongeren een striproman gemaakt. Illustrator Max Philippi maakt met zijn kleurrijke beeldverhaal de gebeurtenissen rondom de Februaristaking toegankelijker voor jongere generaties. Amsterdam Informeert gaat langs bij de illustrator en spreekt een jongere over de impact van de striproman.

De Februaristaking heeft in Amsterdam grote indruk gemaakt. Tienduizenden burgers legden het werk neer om op te komen voor de vervolgde Joodse bevolking. Om die belangrijke geschiedenis voor jongeren tot leven te brengen, illustreert Max Philippi een striproman over deze periode. "De beelden uit die tijd zijn zwart-wit en dat maakt het een beetje oud. Door dat nu in een beeldverhaal te plaatsen waarin de beelden juist heel kleurrijk zijn, trekken we de kloof tussen toen en nu een beetje dicht."

Still uit de striproman - Max Philippi

Quote "Wanneer wordt het voor jou teveel en wanneer ga je er iets aan doen? Het is iets van alle tijden." Max Philippi

De kracht van protest De essentie van het verhaal is de kracht van protest. "Wanneer wordt het voor jou teveel en wanneer ga je er iets aan doen? Het is iets van alle tijden." De striproman ter herinnering aan de Februaristaking bestaat uit verhalen van zes personages, die zijn samengesteld uit daadwerkelijke historische figuren. Student en theatermaker Thomas Rutgers is één van de jongeren die heeft meegekeken met de ontwikkeling van de striproman. Hij maakte meerdere malen een toneelstuk over de Februaristaking en is erg blij met de komst van dit kleurrijke beeldmateriaal. "Heel fijn voor de jongeren dat er een striproman komt, vooral ook om beeldmateriaal te hebben bij de teksten in de geschiedenisboeken."