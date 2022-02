Ook in Amsterdamse politiek verhardt het debat: "Raadsleden zijn zich aan het profileren"

Niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook in de Amsterdamse raad verhardt het debat. Met oud-burgemeester Job Cohen, politiek watcher Tim Wagemakers en campagneleider bij de kiesmannen Fien Reerds bespreken we deze ontwikkeling. "In de tijd dat ik burgemeester was, waren er veel minder partijen, toen deden mensen het voor de ziel van de stad."