Stad NL V Bedrijven in Klaprozenbuurt moeten van gemeente weg: "Weet niet waar ik aan toe ben"

Ondernemers die nu nog met hun bedrijf in de Klaprozenbuurt in Noord zitten maken zich grote zorgen over hun voortbestaan. Ze moeten van de gemeente weg omdat er woningen gebouwd gaan worden, maar geschikte nieuwe locaties lijken te ontbreken.

Op de plek van de bedrijven komen 2000 woningen, twee nieuwe supermarkten en twee basisscholen. Een van de gedupeerde bedrijven is Garage Appie & Sen aan de Vuurwerkerweg. De garage had het pand in eigen bezit, maar moest het verkopen omdat er anders onteigening plaats zou vinden.

Quote "Ze hebben gezegd, Sloterdijk is ook een optie. Maar dan staan mij klanten uit Noord een uur in de file" mehmet sen, eigenaar garage

"Ik weet niet weet waar ik aan toe ben met mijn bedrijf", vertelt eigenaar Mehmet Sen. "Ze hebben mij gezegd, mondeling zelfs, Sloterdijk 3 is een optie. Maar ja, 80 of 90 procent van mijn klanten komen uit Noord. En u weet zelf ook, als u 's ochtends vanuit Noord naar Sloterdijk moet, staat u een uur in de file." Ook de zoons van Sen werken in de zaak. "Elke keer wordt er ook gedaan alsof er wordt meegeleefd", vertelt Oguzhan Sen. "Maar dat voelen wij op een gegeven moment niet meer. Dus dat maakt het enorm lastig. Maar ik denk dat Appie & Sen in Noord moet blijven. Want we hebben zoveel klanten die we dagelijks helpen."

Ook meubelzaak HC Interiors moet weg.

Meubelzaak HC Interiors huurde een pand aan de Vuurwerkerweg en moet volgende maand al weg. "Er zijn heel veel bedrijven, eigenlijk een soort gedupeerden, die toch geen andere locatie kunnen vinden op korte termijn. En wij zijn er eigenlijk een van", vertelt eigenaar Khalid. Hij hoopt snel een nieuwe locatie in of rond de stad te kunnen vinden. Meerdere ondernemers spraken vorige week in tijdens een gemeentelijke vergadering. Wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken) erkende dat het om 'reëele en serieuze vraagstukken' ging waar hij van wil leren voor de toekomst. Hij zei tegelijkertijd ook vanwege het tekort aan vastgoed geen '1-2-3 passende oplossing' voor de ondernemers in de Klaprozenbuurt te hebben.

Reactie stadsdeel Noord: "De gemeente heeft de ambitie bedrijven een mogelijkheid te bieden zich te kunnen herhuisvesten in de nieuwe situatie. In het stedenbouwkundig plan voor de Klaprozenbuurt is daarom een programma voor werkfuncties opgenomen. De gemeente heeft vanaf 2017 aangegeven mee te denken, maar dat biedt geen garantie op een herhuisvestingslocatie. Bedrijven zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk om een nieuwe locatie te vinden, bijvoorbeeld door het inschakelen van een makelaar." "Het initiatief voor herontwikkeling van kavels ligt bij erfpachters en ontwikkelaars. De gemeente kan op verzoek wel bedrijven aan ontwikkelaars koppelen. Dit is ook enkele malen gebeurd. Omdat de gemeente geen grondbezit heeft in de Klaprozenbuurt en de nieuw te ontwikkelen ruimten ook niet verhuurt, zijn er geen directe mogelijkheden voor de gemeente om bedrijven in deze toekomstige ruimten te huisvesten. Toch denkt de gemeente graag mee voor andere herhuisvestingslocaties, ook buiten de Klaprozenbuurt. De stijging van huurprijzen is echter niet alleen in Amsterdam-Noord gaande, dat geldt voor heel Amsterdam en omstreken."

Mehmet Sen zegt dat hij vanwege de plannen al vanaf 2016 bezig is met het zoeken en vragen om een nieuwe locatie voor zijn garagebedrijf. "Iedere keer wordt gezegd, we gaan kijken. Maar iedere keer is het tijd rekken. Uiteindelijk moesten we verkopen. We moesten meewerken. Dat hebben we ook gedaan. Maar dan verwacht ik ook wat terug van de gemeente. Maar er gebeurt niks."