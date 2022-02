Second opinion: benoeming Lennart Booij niet in strijd met de regels

Een juridische second opinion heeft uitgewezen dat er niet is gehandeld in strijd met gemeentelijke en/of Europese aanbestedingsregels, rondom de contracten die zijn afgesloten met Lennart Booij. Booij werd in 2019 benoemd tot kwartiermaker/programmadirecteur van Amsterdam 750, de viering van de 750e verjaardag van de stad in 2025. Wel wordt er gesproken van "minder adequaat contractbeheer." Dat staat in een brief die burgemeester Halsema naar de raad heeft gestuurd.

Na een Wob-verzoek van studentenblad Propria Cures kwam aan het licht dat er fouten zijn gemaakt bij de aanstelling van Booij in 2019. Op 26 februari 2020 werd een contract getekend waarmee hij werd aangesteld. Dat contract liep oorspronkelijk tot 1 oktober 2021, maar werd stilzwijgend verlengd met de intentie om de werkzaamheden van Booij tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart te laten doorlopen. Een nieuw stadsbestuur zou daarna een beslissing nemen over de verdere inhuur van Booij.

Europese regelgeving

Pas na vragen van journalisten kwam de gemeente erachter dat daarmee Europese regelgeving zou worden overtreden. De gemeente liet Booij daarop weten hem niet meer in te huren. De gemeente had de intentie dat Booij tot en met 2025 bij de viering betrokken zou blijven.

Niet alleen de manier waarop Booij werd ingehuurd zorgde voor onrust. Ook zijn uurtarief van 125 euro exclusief btw, waarmee hij in twee jaar tijd twee ton overheidsgeld opstreek, lag onder vuur. Zo vroeg JA21 een spoeddebat aan over de kwestie. Mede omdat Halsema en Booij elkaar van tevoren al persoonlijk kenden. Halsema ontkende dat haar persoonlijke band iets te maken hadmet zijn aanstelling.

Fel debat

Wat volgde was het debat tussen de burgemeester en de gemeenteraad, vorige week donderdag, waarbij het er fel aan toe ging. Zo vond Erik Flentge (SP) dat de burgemeester niet kon bewijzen dat er geen sprake was van vriendjespolitiek bij de aanstelling van Booij. De burgemeester trok daar fel tegen van leer: "De heer Booij heeft deze positie gekregen omdat hij gekwalificeerd is. U kunt niet zo'n verwijt maken zonder dat u ook in ieder geval een paar goede verwijten heeft. En komt u er maar mee."