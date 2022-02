Man bedreigd met vuurwapen bij straatroof op Bilderdijkkade

Een man is gisteravond met een vuurwapen bedreigd bij een straatroof op de Bilderdijkkade in West.

Het slachtoffer liep rond 22.45 uur op straat, toen hij een klap in zijn rug kreeg en op de grond viel. Twee mannen, waarvan een een vuurwapen vast had, zeiden dat hij zijn geld af moest geven. Nadat het slachtoffer zijn spullen, waaronder een telefoon en horloge, had afgegeven, reden de mannen er op een scooter vandoor.

Het slachtoffer lette tijdens de overval vooral op de man met het vuurwapen in zijn hand. De man is tussen de 1.80 en 1.90 lang, ongeveer 30 jaar, heeft een donkere huidskleur, droeg donkere kleding en is kaal. Van de andere dader is alleen bekend dat het een man is.