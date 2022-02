Waarschuwingsschoten gelost op de Sarphatistraat na overval op winkel

De melding kwam rond 12.15 uur binnen.

De twee zouden na de overval per scooter hebben willen vluchten. Agenten die de twee zagen, gingen direct achter ze aan. Bij die korte achtervolging zijn waarschuwingsschoten gelost, maar er is niemand geraakt. De twee verdachten probeerden te ontkomen door in het water te springen. Dat lukte niet: ze werden uit het water gehaald en aangehouden. Ze zijn met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.

Op onderstaande beelden is te zien dat de agenten waarschuwingsschoten lossen terwijl de verdachten in het water liggen.