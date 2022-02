GroenLinks Amsterdam sluit samenwerking met JA21 uit

GroenLinks stapt na de gemeenteraadsverkiezingen in maart niet in een college met JA21. Dat schrijft lijsttrekker Rutger Groot Wassink op Twitter na een oproep van landelijk GroenLinks-leider Jesse Klaver om niet met Forum voor Democratie te besturen.

Volgens een peiling van Bureau OIS vorige week zou GroenLinks bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart nipt als grootste partij uit de bus komen. Op basis van die peiling zou het zomaar eens nodig kunnen zijn dat een partij als nieuwkomer Volt of JA21 nodig is bij het vormen van een nieuw stadsbestuur.

"No way dat GroenLinks Amsterdam ooit met Forum en trouwens ook JA21 samen de stad bestuurt", aldus Groot Wassink in zijn tweet. Volgens Klaver is Forum bezig met 'een systematische aanval op de democratische rechtsstaat'.

Laatste peiling

JA21 staat in die laatste peiling op acht procent van de stemmen en gaf eerder al aan graag te willen meebesturen. "Ons hele doel is om boter bij de vis te doen. We zullen moeten samenwerken, we zijn een coalitieland. Ik ontken niet dat in zo'n hele linkse stad het niet de makkelijkste gesprekken zullen worden", aldus JA21-lijsttrekker Annabel Naninga vorige week.