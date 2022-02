Ajax tegen AZ in halve finale KNVB-beker

Ajax neemt het begin maart in de halve finale van de KNVB-beker op tegen AZ. De Amsterdammers verzekerden zich woensdag van een halve finaleplek in het bekertoernooi dankzij een 5-0 zege op Vitesse.

Dat bleek vanavond bij de loting. De Amsterdammers gaan op dinsdag 1, woensdag 2 of donderdag 3 maart bij de ploeg uit Alkmaar op bezoek. PSV neemt het op tegen Go Ahead Eagles.

Als Ajax de finale haalt, dan staat vast dat de Amsterdammers de uitspelende partij zijn op 17 april in De Kuip. Vorig seizoen pakte Ajax in De Kuip de beker toen het in de finale won van Vitesse.