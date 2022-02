Hattrick Haller levert Ajax ruime zege op na roerige week

Na een roerige week waarin de zaak-Overmars vooral de boventoon voerde, heeft Ajax ruim gewonnen van FC Twente. Het eerste halfuur hadden de Amsterdammers het lastig. Hierna is de ploeg van Erik ten Hag niet meer in de problemen gekomen: 5-0

Vlak voor de aftrap werd bekend dat algemeen directeur Edwin van der Sar en de rvc voor de herbenoeming van Marc Overmars op de hoogte van zijn grensoverschrijdende gedrag. Na dit nieuws lag de focus op het veld waar Ajax had het in de beginfase moeilijk tegen FC Twente had. Op de tribune zat oud-Ajacied Hakim Ziyech en hij zag dat Ricky van Wolfswinkel de eerste kans kreeg. Uit een voorzet van Gijs Smal kopte de spits vol op de lat boven Remko Pasveer. Het duurde hierna even voordat Ajax de eerste kans kreeg. Uiteindelijk stichtte Dusan Tadic het eerste gevaar door een bal op het doel te krullen, die door Lars Unnerstall katachtig werd gekeerd.

De Amsterdammers schroefden het tempo op en dat betaalde zich uit. 'Mister 1-0’ Davy Klaassen deed zijn bijnaam eer aan door de openingstreffer binnen te koppen. Na deze goal kreeg Ajax ontzettend veel kansen via Steven Berghuis, Klaassen en Antony. Doelman Unnerstall hield de Tukkers in deze fase op de been.

Bekijk hieronder de goal van Klaassen: