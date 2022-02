Martínez na zoveelste clean sheet: "Kan binnen en buiten het veld goed met Timber overweg"

En wat er op die mat te zien was kon de coach wederom bekoren. Pas vijf tegengoals kreeg Ajax dit seizoen in 22 competitieduels en dat is mede te danken aan het centrale duo. "Ze doen het buitengewoon goed, dat is helder. Ze hebben weer de 0 gehouden.", zei Ten Hag over Timber en Martínez. "Maar dat doen ze natuurlijk niet alleen. We verdedigen met z'n elven. Er wordt ontzettend veel arbeid in onze verdedigende acties gelegd. Iedereen weet wat 'ie moet doen en daardoor is het denk ik heel lastig om kansen tegen ons uit te spelen."

De Argentijn ging zelf ook nog even in op de samenwerking met Timber. "Je moet ons bij wijze van spreken vermoorden, om van ons te winnen", zei Martínez, die vertaald werd door een tolk. "We kunnen heel goed met elkaar overweg, zowel binnen als buiten het veld. En we gaan echt op dezelfde manier een wedstrijd in, puur en alleen om die te winnen."