De Transkliniek is Roze Lieverdje 2022

Het project Trans United kliniek is vanavond uitgeroepen tot het Roze Lieverdje 2022. Vrijwilligers van de Transkliniek van Trans United Europe en de GGD Amsterdam kregen de prijs uitgereikt in de Melkweg door wethouder Cultuur en Digitale Stad Touria Meliani.

Het Roze Lieverdje is een prijs die om de twee jaar wordt uitgereikt aan een Amsterdammer of organisatie die zich buitengewoon heeft ingezet voor de emancipatie van LHBTIQ+'ers in de stad. De Transkliniek voorziet in trans specifieke zorg, soa- en hiv-preventie, crisisnachtopvang voor dak - en thuisloze trans personen en safe spaces.

Winnaar uit vijf genomineerden

De Transkliniek werd gekozen uit vijf genomineerden. Tot 11 februari konden mensen online stemmen op hun favoriete kandidaat. In totaal stemden er zo'n 1500 mensen. Samen met het oordeel van een jury kwam de Transkliniek als winnaar uit de bus. ''De vrijwilligers van de Transkliniek hebben laten zien dat het onmogelijke mogelijk is. De Transkliniek is in Nederland enig in zijn soort, en een mooi voorbeeld voor de hele wereld'', laat juryvoorzitter Glenn Helberg weten. ''De Transkliniek is een veilige ontmoetingsplek, waar iedereen terecht kan, ook als je buiten de reguliere zorg valt, bijvoorbeeld omdat je vluchteling bent, geen verzekering hebt of ongedocumenteerd bent''.

Andere genomineerden dit jaar waren de vrijwilligers van Veilige haven, dragqueen Jennifer Hopelezz, Anthony en Gerinio van de podcast 'Kleine Vrijdag' en de vrijwilligers van Roze in Blauw. Zij kregen vanavond als blijk van waardering de Roze Lieverdje penning toegekend van de jury.

Negende Roze Lieverdje

De Transkliniek mag zich door de prijs het negende Roze Lieverdje van Amsterdam noemen. Eerder wonnen onder meer Naomie Pieter en Ellie Lust de prijs. De prijs verwijst naar het standbeeld op het Spui van een Amsterdams straatjongetje met een gouden hart. Het is een initiatief van GroenLinks.