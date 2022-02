Stad NL V De Straten over het studentenleven in de Weesperstraat: “Hier wonen is alsof je constant op kamp bent’’

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag doen we dat bij de studenten in de Weesperstraat in het Centrum.

In de Protestantse Diaconie woont student Rosanne. De Diaconie is een organisatie in de stad die hoopvolle plekken wil creëren voor de Amsterdammers die het wat minder hebben. Vanuit haar studentenhuis heeft Rosanne uitzicht over de hoftuin, het Namenmonument en de ruige Weesperflat. Omdat ze nog nooit in die flat is geweest, nemen we haar mee om even kennis te maken met de overburen.

Via het namenmonument lopen we naar filosofiestudent Marc. Daar treffen we het bij toeval netjes aan, want de schoonmaakster is net langs geweest. Hij neemt ons mee naar zijn balkon, waar hij prachtig uitzicht heeft over het Namenmonument. Vanuit zijn kamer in de Weesperflat zat hij eerste rij bij de onthulling van dit monument. Tenslotte vertelt hij over het leukste feestje dat hij heeft meegemaakt in de Weesperflat, waar DJ Abe draaide.

Abe woont op de zesde verdieping van de Weesperflat, waar het al iets meer studentikoos is: "Er zijn hier natuurlijk altijd huisfeesten." Vanuit zijn kleine studentenkamer heeft Abe een online radioplatform opgezet: Radio Weesper. Elke week is er een andere artiest te gast en dat livestreamt hij dan op Youtube. Speciaal voor Straten maakt Rosanne haar debuut als DJ achter de draaitafel van haar overbuurman.

Quote "Er zijn hier natuurlijk altijd huisfeesten" Abe