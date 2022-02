Kale & Kokkie over turbulente week van Ajax: ''Op het veld merk je er niets van''

Zonder al te veel moeite heeft Ajax vorige week woensdag met 5-0 gewonnen van Vitesse in de KNVB-beker. Volgens Kale merkte je niks van alle heisa binnen Ajax tijdens die wedstrijd: ''Ik heb gewoon een fantastisch Ajax gezien, en de reactie op het veld is mogelijk beter als wat er daar binnen in die vliegende schotel gebeurde''. Dat mooie spel tijdens het kwartfinaleduel van de KNVB-beker deden ze zondag tegen FC Twente dunnetjes over volgens Kale: ''Dan gaat het los en dan is er geen houden meer aan''.

Kokkie reageert vanuit zijn vakantieadres in België op de ruime zege van Ajax tegen FC Twente: ''De manier waarop er gevoetbald werd is gewoon super. Je speelt tegen de nummer vijf en zes van de Eredivisie....ik moet nog clubs zien die Twente zo aan de kant schuiven (...) Wat ik vooral klasse vond, was het middenveld van Ajax, en iedereen zal meteen zeggen Berghuis, maar ook Klaassen die weer de 1-0 maakt en ook Álvarez die heel veet nuttig werk op het middenveld doet''.