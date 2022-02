Oudewater wil gevelstenen na 100 jaar terug: "Ze horen niet thuis in Amsterdam"

Tot 1857 prijkten ze aan de oude stadspoorten van Oudewater: drie gevelstenen in de Waardpoort van het Utrechtse stadje. Tegenwoordig hangen ze in de Sint Luciënsteeg in het centrum van Amsterdam. Nu wil Vincent Bos, lijsttrekker van de ChristenUnie-SGP Oudewater, de stenen na meer dan 100 jaar terughalen. "Het wordt tijd dat ze eindelijk weer naar Oudewater komen."

In de negentiende eeuw moest Oudewater afstand doen van de gevelstenen omdat de stad geen geld meer had voor het onderhoud van de wallen en de poorten. De stenen zaten oorspronkelijk ingemetseld in de Waardpoort in Oudewater.

In 1857 werd die poort gesloopt en toen moesten de gevelstenen verkocht worden. Vanaf toen was het één groot mysterie waar de stenen gebleven waren. Tot in 1924 de stenen werden ingemetseld in de Sint Luciënsteeg. Nu vraagt Bos, lijsttrekker van de SGP-ChristenUnie Oudewater, of de stenen weer teruggegeven kunnen worden aan zijn stad: "Gelukkig zijn we tegenwoordig wat zuiniger op ons erfgoed. Volgens ons is het een heel goed plan om de stenen als tastbare herinnering weer terug te halen."