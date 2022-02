Vanaf vanavond code geel wegens zware windstoten door storm Dudley

De dag begint regenachtig, maar in de middag is het op veel plaatsen droog. Aan het einde van de middag neemt vanuit het westen de kans op regen toe, meldt Weeronline.

Vanaf het begin van de avond is in het hele land kans op zware windstoten van 75-90 kilometer per uur, bij buien rond de 100 kilometer per uur. De wind komt eerst uit een zuidwestelijke richting, later uit een westelijke richting.

Donderdag wordt een onstuimige dag met tot ver in de middag veel wind. Het hardst waait het in het noordelijk kustgebied, inclusief de Noordzeekust van Noord-Holland.