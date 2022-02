Beelden: plofkraak in hotel in Diemen zorgt voor enorme ravage

De ravage was enorm bij een hotel in Diemen eind vorig jaar. In de nacht van 30 op 31 december blazen twee nog onbekende personen met zware explosieven een geldautomaat op in het hotel aan het Diemerhof. In het opsporingsprogramma Bureau 020 deze week beelden van de plofkraak.

Vanaf daar brengen de twee het explosief tot ontploffing, wat voor een gigantische knal zorgt. De schade is meteen groot, ook is er direct veel rook te zien. Omdat de twee hoofdlampjes op hebben, weten ze toch hun weg terug te vinden door de rook naar de automaat. Niet lang na de enorme knal slaan de twee op de vlucht, in belang van het onderzoek maakt de politie op dit moment nog niet bekend of de mannen buit maakten.

Op de beelden is te zien hoe de twee verdachten, vermoedelijk mannen, rond 04.10 uur die nacht het hotel in komen lopen, met verschillende tassen bij zich. Ze lopen in eerste instantie naar de eerste verdieping, maar dan komen ze erachter dat de geldautomaat op de begane grond is. Ze plaatsen de explosieven in de automaat en rennen zelf naar een lagere etage.

"Op het moment van de plofkraak waren er verschillende medewerkers en gasten in het hotel aanwezig", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. Wonder boven wonder raakte er niemand gewond, maar dat neemt niet weg dat het wel een heftige gebeurtenis is geweest. Sommige gasten hadden niet direct in de gaten wat er aan de hand was, schrokken wakker en werden ontzettend bang."

Signalement

De eerste verdachte is waarschijnlijk een man met een slank postuur. Deze persoon droeg een blauw/zwarte jas met capuchon, vermoedelijk van het merk Nike. Hij had een grijskleurige sjaal of doek om zijn gezicht en droeg een zwarte trainingsbroek, vermoedelijk ook Nike, met op beide broekspijpen een witte streep. Verder droeg hij zwarte sneakers met witte oppervlaktes bij de zolen en had hij meerdere tassen vast, waaronder vermoedelijk en plastic Albert Heijn-tas



Ook de tweede verdachte is waarschijnlijk een man. Deze persoon heeft een breed of sportief postuur en had ook een zwarte capuchon op. Hij droeg een beigekleurige jas en een grijskleurige broek. Verder had hij blauwe sneakers aan met witte oppervlaktes bij de zolen. Toen hij binnenkwam, had hij een blauwe plastic tas bij zich, ook deze is van Albert Heijn. Later is hij te zien met een zwarte schoudertas.



De politie is dringend op zoek naar de twee verdachten en komt graag in contact met mensen die hen herkennen of andere informatie hebben over deze zaak.