Oudere man van duizenden euro's bestolen na babbeltruc

De politie is op zoek naar een man die ervan wordt verdacht duizenden euro's te hebben opgenomen met de bankpas van een 70-jarige man. In het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden van de verdachte.

Het slachtoffer uit Deventer krijgt in september van het afgelopen jaar een telefoontje dat er iets mis is met zijn bankrekening. Er komt een vrouw bij hem langs, aan wie hij zijn bankpas en zijn identifier meegeeft. In Amsterdam haalt een man vervolgens duizenden euro's van de rekening van het slachtoffer.

Van die man zijn beelden bij een tankstation in Ganzenhoef, in Zuidoost. Op andere beelden is hij te zien bij een geldautomaat aan het Annie Romeinplein, ook in Zuidoost. De politie komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben over de man op de beelden.