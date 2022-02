Wetenschapsmuseum Nemo krijgt gift van bijna een miljoen euro

Museumdirecteur Michiel Buchel noemt de bijdrage 'in deze bijzondere tijden een enorme opsteker'.

"In 2023 bestaan we maar liefst 100 jaar. We willen als museum over wetenschap zorgen dat iedereen in Nederland nieuwsgierig blijft. En mensen, jong én oud, prikkelen om vragen te blijven stellen. Hoe zit iets in elkaar? Hoe werkt het? En zou het anders kunnen? Het is onze overtuiging dat onze samenleving nieuwsgierige mensen hard nodig heeft om toekomstige uitdagingen aan te gaan", aldus Buchel.

Naast de eenmalige bijdrage ontving het museum ook een cheque met een vaste jaarlijkse bijdrage van ruim een half miljoen euro. Dat geld komt van vaste loterijdeelnemers die speciaal meespelen om het museum te steunen.