Verbijstering bij GVB over mondkapjesplicht alleen in openbaar vervoer: "Dit leidt tot weerstand en agressie"

Dinsdagavond heeft het kabinet bekendgemaakt dat de meeste coronamaatregelen zullen verdwijnen. De clubs blijven langer open, thuiswerken hoeft niet meer en het mondkapje is in de meeste sectoren niet meer nodig. Alleen op luchthavens en in het openbaar vervoer blijven de mondkapjes verplicht. Claudia Zuiderwijk, directeur van het GVB, vreest voor de veiligheid van haar personeel als de mondkapjes alleen in het openbaar vervoer verplicht blijven.

"Het is niet uit te leggen dat mensen geen mondkapje op hoeven als zij dansend in de kroeg staan, maar wel als ze bij ons in de tram of metro stappen. Dit is geen eenduidig beleid en dit leidt tot weerstand, verzet en agressie", aldus Zuiderwijk. Meer incidenten Zuiderwijk voorspelt dat deze aanhoudende maatregel om mondkapjes te blijven dragen leidt tot meer incidenten. "Medewerkers van ons hebben regelmatig discussies met reizigers over de mondkapjes. Dit brengt niet alleen de veiligheid van onze werknemers in gevaar, maar ook die van andere reizigers."

Quote "Terecht is het niet helemaal, maar je zit wel dicht op elkaar in het OV" OV-reiziger

Ook bij reizigers komen vragen naar boven over het beleid. "Ik vind het gek dat je straks nergens meer een mondkapje op hoeft, behalve hier, aldus een OV-reiziger. "Maar als de overheid zegt dat het moet dan blijf ik het wel doen." Een ander laat weten: "Terecht is het niet helemaal, maar je zit wel dicht op elkaar in het OV. De hele OV-sector is met een statement naar buiten gekomen over de aanhoudende maatregel. Zij vragen het kabinet om het besluit per direct te heroverwegen.