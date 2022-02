Cultuurmakers podcast met Mylo Freeman en Priscilla Vaudelle: ''Hier vlochten we blonde haren met wax omdat zij op mij wilden lijken''

Twee cultuurmakers praten met elkaar over hun werk, inspiratiebronnen, creativiteit en de stad Amsterdam aan de hand van een aantal conversation starters. In deze aflevering gaan illustrator Mylo Freeman en theatermaker Priscilla Vaudelle in gesprek over het belang van representatie en inclusiviteit, doorzettingsvermogen, de impact van hun kunst en opgroeien in de Bijlmer.