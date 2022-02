Vernieuwing Sloterbrug onzeker; project blijkt 17,9 miljoen duurder

De vernieuwing van de brug stond tijdelijk op on hold omdat de gemeente eerst wilde kijken naar een oplossing voor de verkeerssituatie op de Sloterweg in Nieuw-West. In januari werd bekendgemaakt dat doorgaand verkeer op de Sloterweg wordt geweerd.

In april 2021 werd het plan om de brug te vernieuwen weer opgestart, maar de kosten voor de aanpak van de brug waren inmiddels fors gestegen. Dit komt onder meer door de prijsstijgingen van grondstoffen, zoals de staalprijs. Daarnaast is het vernieuwen van de brug ook duurder omdat het project langer doorloopt.

Door de extra kosten van 17,9 miljoen ontstaat er een financieel gat dat zowel voor Amsterdam als voor de Haarlemmermeer niet te dichten is. Of de brug nog vernieuwd gaat worden is daarom nog onzeker. Wel wordt er gekeken naar goedkopere alternatieven. Zo wordt er onderzocht of de huidige brug langer mee kan door een groot onderhoud uit te voeren. Ook zou het mogelijk kunnen zijn dat de Sloterbrug wordt vervangen door een nieuwe brug op dezelfde locatie waarbij lichtere materialen worden gebruikt.

Verkeersdruk rondom Sloterbrug

De Sloterbrug is al langere tijd een grote bron van ergernis vanwege de grote verkeersdruk. Er is slechts een rijbaan op de brug. Daarnaast is er weinig ruimte voor fietsers. In november uitte de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp nog hun zorgen over de verkeersveiligheid in het dorp vanwege de komst van een nieuwe en bredere brug. Dit zou volgens hen voor extra problemen zorgen.

De gemeente Amsterdam laat weten dat het vergroten van de verkeersveiligheid het belangrijkste speerpunt is bij de aanpak van de brug. Het verbeteren van de doorstroming voor het autoverkeer zal een minder groot uitgangspunt worden.

De komende maanden worden beide alternatieven verder onderzocht.