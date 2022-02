Vanmiddag 17.00 uur: het AT5-lijsttrekkersdebat

Moet er op meer plekken preventief gefouilleerd worden? Maakt Amsterdam wel de juiste keuzes op het gebied van klimaat? En hoe brengen we de oververhitte woningmarkt weer enigszins tot rust? Over deze en andere onderwerpen gaan vanmiddag Amsterdamse lijsttrekkers met elkaar de strijd aan in het AT5 lijsttrekkersdebat!

Op woensdag 16 maart mag Amsterdam weer naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Uit onderzoek blijkt dat veel kiezers nog niet weten waar ze op moeten stemmen, alle reden dus om het AT5 lijsttrekkersdebat te volgen.

In Pakhuis de Zwijger gaan vanmiddag vanaf 17.00 uur de lijsttrekkers van de acht grootste partijen met elkaar in debat. Lijsttrekkers van de kleinere partijen zijn er ook om hun visie op de verschillende onderwerpen te geven. De belangrijkste verkiezingsthema's worden besproken: de problemen op de woningmarkt, de klimaatplannen van de stad, hoe de Amsterdamse economie na de coronacrisis eruit moet gaan zien, en of preventief fouilleren wel een oplossing is om de veiligheid in de stad te vergroten. Het debat staat onder leiding van politiek verslaggever van AT5 Ronald Olsthoorn. Wil je erbij zijn, reserveren kan hier.

Het AT5 lijsttrekkersdebat is vanaf 17.00 uur live te volgen via AT5 en AT5.nl, en wordt om 20.00 uur in zijn geheel herhaald.