De Straten in de jazzy John Coltranestraat: “In de wc thuis draaide ik alleen muziek van Coltrane”

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in Slotervaart, waar een hele wijk naar de beste jazzmuzikanten ooit vernoemd is. We ontmoeten de bewoners van de John Coltranestraat.

In de jaren ‘70 was Toos regelmatig te vinden in Amsterdamse jazzclubs zoals Fantasio. Toen zij in de John Coltranestraat kwam wonen, was ze ontzettend blij met de straatnaam. “In de gangkast had ik een cassetterecorder neergezet met een bandje van Coltrane erin. Elke keer als iemand naar het toilet ging en daar het licht aandeed, begon dat te spelen. Mensen kwamen soms langs omdat ze zo graag bij mij naar de wc wilden!”

Verderop in de straat woont Jaimy-Lee met haar moeder Raike. Jaimy-Lee is dansdocente en werd afgelopen jaar tweede in de ‘Miss Beauty Noord-Holland’-verkiezingen. In de entrée van het huis hangt een kleurrijk schilderij van Jamaicaanse trommelaars. Jaimy-Lee vertelt hoe haar passie voor muziek en dans al met de paplepel werd ingegoten. “Ons huis is eigenlijk altijd gevuld met muziek, ik dans op bijna alles!” Jazz is dan weer niet helemaal haar ding: “Ik zet het wel eens aan als ik moet schoonmaken, dan kan ik er wel mee leven.”

In de glanzend witte keuken om de hoek staan jazzmusici Jonas en Rinus al lekker te jammen. Ze improviseren erop los en laten ons even proeven van de swing en funk van de muziek van Coltrane. Beide zijn het jazz-professionals: Jonas is drummer en Rinus saxofonist. Samen vertellen ze over wie John Coltrane was en wat zijn muziek zo bijzonder, inspirerend en tijdloos maakt.