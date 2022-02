D66: bouw honderden extra woningen op Marineterrein

Volgens lijsttrekker Reinier van Dantzig is dit dé kans om nog eens extra honderden woningen voor middeinkomens te realiseren. "Defensie zegt meer vastgoed af te willen stoten. Deze kans om het hele Marineterrein over te nemen mogen we als stad niet laten lopen. We kunnen dan 500 tot 700 extra woningen neerzetten voor middeninkomens. Dat is hard nodig, want mensen met een middeninkomen zijn op dit moment het kind van de rekening in deze verschrikkelijke woningcrisis.”

'Teruggeven aan Amsterdammers'

Van Dantzig hoopt dat het stadsbestuur snel aanklopt bij Defensie, zegt hij verder. "Dit geweldig historisch stukje Amsterdam, prachtig gelegen aan het water, verdient een bruisend bestaan met mensen die daadwerkelijk op het Marineterrein wonen en leven. Het is ongeschikt voor de taken van Defensie. We willen het Marineterrein daarom teruggeven aan alle Amsterdammers. Daarom moet Amsterdam snel en hard aankloppen bij het ministerie om ook het overige deel van het Marineterrein in onze handen te krijgen."

Wat hem betreft worden de woningen toegekend aan leraren, politieagenten en zorgmedewerkers. "Zij verlaten nu de stad omdat er geen betaalbare woningen zijn. Een gotspe met grote consequenties voor de leefbaarheid van Amsterdam."

In de huidige plannen is er straks plek voor 800 woningen, 2.300 werkplekken voor bedrijven, 1.400 plekken voor studenten en een stadspark.