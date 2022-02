Bouw van hoogste woontoren in de stad bijna van start

Over een kleine twee weken, op 1 maart, wordt in Zuidoost begonnen aan de bouw van de hoogste woontoren in de stad: de 131 meter hoge Dreef Residential Tower. Dat is slechts vier meter lager dan de Rembrandttoren.

In de toren komen 312 huurappartementen. Het gaat daarbij om sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en huurwoningen in de vrije sector. De toren verrijst op een steenworp afstand van de Johan Cruijff Arena. Hij is ontworpen door ZZDP Architecten.

De toren komt via een plint in verbinding te staan met een kantoortoren, de zogeheten Dreeftoren die in 1991 is opgeleverd. Die toren wordt volledig gerenoveerd en krijgt onder meer een nieuwe gevel.

ZZDP is ook de architect van de hoogste kantoortoren van Amsterdam, de 135 meter hoge Rembrandttoren (1995) bij het Amstelstation. De oplevering van de Dreef Resindential Tower staat gepland in 2025.