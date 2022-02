Liveblog storm Eunice: geen trams, metro's en bussen vanaf 14.00 uur

Na Dudley gisteren, is het vandaag de beurt aan Eunice. De verwachting is dat deze storm krachtiger is dan die van gisteren en het KNMI heeft voor vanmiddag dan ook code oranje afgekondigd. Uit voorzorg zijn test- en vaccinatielocaties van de GGD vanmiddag gesloten, rijden er vanaf 14.00 uur geen treinen meer en wordt op veel scholen en universiteiten alleen 's ochtends fysiek les gegeven.