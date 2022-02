Vuurwerkbom bij woning in Noord vernielt ramen en voorgevel

Bij een woning aan de Bundlaan in Noord zijn vannacht twee ramen gesneuveld en raakte een voorgevel beschadigd, vermoedelijk veroorzaakt door een vuurwerkbom. De bewoner vermoedt dat het om een gerichte aanval gaat. Dat vertelde hij aan een AT5-verslaggever ter plaatse.

Omwonenden schrikken rond 01.30 uur wakker van een harde knal. De man die er woont is op dat moment in de keuken. Na de knal ziet hij iemand wegrijden op een scooter, ook ziet hij een auto wegrijden. Een buurtbewoner die net thuiskomt ziet de gevel van de woning in brand staan en pakt een brandblusser uit haar auto waarmee ze de brand weet te blussen.

De politie is op zoek naar mensen die rond die tijd iets opvallends hebben gezien in de omgeving van de Bundlaan of mensen die camerabeelden hebben.