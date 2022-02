"We zagen het aankomen, de hele stoep ging al omhoog", vertelde een bewoner van de straat. "Dus toen hebben we 112 geprobeerd te bellen. Want er zijn hier natuurlijk veel fietsers. Auto's stonden hier gewoon in de rij. Uiteindelijk hebben we politie kunnen tegenhouden. Die heeft hier de straat afgezet en is netjes blijven staan. Totdat de boom is omgevallen."

Er ontstond geen schade, maar de buurt baalt wel. "Wij houden nogal van deze bomen", vertelt een andere bewoner. "Het is mijn uitzicht, al dertig jaar. Ik zit daar achter de gereaniums, meestal. De vogelhuisjes zijn nog wel heel. Dus die kunnen we hopelijk in een andere boom hangen. Ik vind het echt wel een dingetje. Ik denk dat deze boom 50 jaar oud is. Dus deze boom heeft heel wat meegemaakt."