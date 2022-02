Morgenochtend nog geen treinverkeer vanwege stormschade

De schade aan het spoor door storm Eunice is zo groot dat er ook morgenochtend nog geen treinen rijden. Dat meldt ProRail.

Op veel plekken in het land liggen omgevallen bomen op het spoor of is de bovenleiding beschadigd.

ProRail is vanavond begonnen met zogenoemde schouwritten: dat zijn treinritten zonder reizigers om te kijken hoe ernstig de schade is. Dat kan nog niet overal, want daarvoor waait het op veel plekken nog te hard.

Wanneer de treinen weer kunnen rijden, is nog niet bekend. De NS schrapte vandaag al alle ritten na 14.00 uur.