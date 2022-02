Treinverkeer in de loop van de middag weer op gang

Het treinverkeer in Nederland komt in de loop van vanmiddag weer op gang. Dat meldt de NS. Door storm Eunice rijden er sinds gistermiddag geen treinen meer.

Op veel plekken in het land liggen omgevallen bomen op het spoor of is de bovenleiding beschadigd.

"Op dit moment wordt door ProRail hard gewerkt om de schade aan het spoor en de bovenleidingen te herstellen", meldt de NS. "Op een aantal plekken in het land zijn deze herstelwerkzaamheden inmiddels afgerond. We verwachten daarom dat pas in de loop van de middag weer enkele treinen kunnen gaan rijden. Op veel plekken in het land zijn de herstelwerkzaamheden nog in volle gang. ProRail probeert het spoor zo snel mogelijk vrij te maken en eventuele schade te repareren. Echter, de schade aan het spoor is groot."

De NS raadt aan om via de Reisplanner in de gaten te houden welke treinen rijden.