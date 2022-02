Stad NL V Jeroen schrijft boek over ongeneeslijk ziek zoontje (4): "Ik ben ongelooflijk dankbaar dat hij er nu nog is"

Jeroen haalt ruim drie jaar terug zijn eenjarige zoon uit bed. Bij het wakker worden gaat bij de kleine Kasper maar één oog open. Het blijkt helemaal mis te zijn. Kasper heeft een ernstige hersentumor. Twee hersenoperaties, honderdvijftig chemobehandelingen en dertig bestralingen verder, zit de nu vierjarige Kasper in de laatste fase van zijn leven. Vader Jeroen schreef er een boek over: 'KASPER - Achtbaan op losse schroeven'.

Jeroen en zijn vrouw Charlotte hebben drie jonge kinderen. Kasper - de middelste - is nu vier jaar oud. Kasper is jarig op 3 juli. "Maar dat gaat hij niet meer halen", zegt vader Jeroen. Tekst gaat verder onder de afbeelding:

Kasper

We hebben afgesproken bij een speeltuin op de Palmgracht waar Jeroen en Kasper de afgelopen jaren honderden keren zijn geweest. "De meeste mensen hier kennen Kasper wel. Dat jongetje met die rode bos krullen." Drie-en-een-half jaar geleden stort het leven van Jeroen en zijn gezin volledig in. Als Jeroen Kasper uit bed haalt ziet hij dat één oog dicht blijft zitten. "Echt verlamd. Ik dacht gelijk aan het ergste. We werden gelijk via de huisarts verwezen naar het ziekenhuis. Daar is een MRI-scan gemaakt en het bleek het ergste van het ergste te zijn. Een hersentumor van meer dan acht centimeter."

Kasper en Jeroen

"We hebben een gesprek gehad met de arts, helemaal in het begin. Die zei dat ze dit soort tumoren 'bij volwassenen eigenlijk nooit behandelen. Maar bij kinderen zie je heel soms dat er iets raars gebeurt, iets onverwachts. En daar gaan we naar op zoek. Die kans laten we niet liggen, ook al is de kans misschien kleiner dan één procent. Maar we gaan er wel voor'."

Quote "Ik ben ongelooflijk dankbaar dat hij er nu nog is" jeroen van veen - vader kasper (4)

Wat volgt is een lang traject van behandelingen, chemokuren en bestralingen. Een loodzware periode, maar ook een periode met veel geluksmomenten. De kleine Kasper zit op goede dagen nog vol levensvreugde, zegt Jeroen. "Ik ben ongelooflijk dankbaar dat hij er nu nog is. Dat ik hem 's morgens uit bed kan halen, dat ik kan zeggen 'ik hou van je'. Dat hij dat begrijpt, en dat hij dat terug kan zeggen als hij dat wil. En hij heeft ook hele mooie tijden gehad. Ook in de zware periodes hebben we hele mooie momenten met elkaar meegemaakt. Alles wordt mooier."

Laatste hoofdstuk Jeroen besluit alles op te schrijven. Zijn boek 'KASPER - Achtbaan op losse schroeven' is sinds deze week verkrijgbaar. Jeroen hoopt dat mensen door het boek beter zullen begrijpen waar het gezin de afgelopen jaren doorheen is gegaan. Ook kunnen zijn twee andere kinderen later teruglezen wat er met hun broertje is gebeurd. Met Kasper gaat het op dit moment niet zo goed. "Hij is aan zijn laatste hoofdstuk bezig. We hebben een mooi kamertje voor hem gemaakt. Daar ligt hij rustig en pijnvrij. Hij slaapt veel. En als hij wakker wordt heeft hij af en toe nog hele mooie momenten en kunnen we samen - als gezin - nog echt van elkaar genieten."