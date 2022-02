Opluchting bij Ajax met benauwde zege op Willem II

Het ging niet gemakkelijk, maar Ajax houdt drie punten over aan de competitiewedstrijd tegen Willem II. Tien minuten voor tijd brak Jurriën Timber de ban voor de koploper. Dankzij de 0-1 overwinning in Tilburg gaat Ajax met een zege op zak het Champions League-duel met Benfica tegemoet.

Het ging in Tilburg in de openingsfase nog niet van een leien dakje bij Ajax. De thuisploeg, die werd gesteund door een uitverkocht Koning Willem II Stadion, bood aardige tegenstand en kwam er via oud-Ajacied Che Nunnely en Jizz Hornkamp een aantal keren gevaarlijk uit. Doelman Remko Pasveer werd echter niet op de proef gesteld door de Tilburgers.

Karakter

Ajax slaagde er moeilijk in om tot kansen te komen. Een hard schot van Jurriën Timber werd gekeerd door doelman Timon Wellenreuther en een schot van Antony zeilde een meter langs het doel. De Braziliaanse buitenspeler schoot ook nog een keer in de handen van de doelman. Uitgespeelde kansen waren dus spaarzaam in een duel dat vooral op karakter werd gespeeld.

Ook na de rust wist Willem II het Ajax knap lastig te maken. Max Svensson schoot net voorlangs na een fraaie steekpass van oud-AZ'er Thijs Oosting. Op het moment dat Ajax even met de rug tegen de muur leek te staan, sloeg de koploper klinisch toe. Dusan Tadic zette de Amsterdammers op voorsprong met een geplaatst schot vanaf de rand van het strafschopgebied. Het doelpunt werd echter afgekeurd door de VAR omdat Antony voorafgaand aan de goal buitenspel stond.

Doorbraak

Na de afgekeurde goal zat er bij de bezoekers wat meer geloof en energie in. Ajax-trainer Erik ten Hag besloot aanvallend te wisselen en zijn ploeg met meer opportuun te laten spelen. Dat zorgde bijna voor de openingstreffer via Sébastien Haller, die de paal raakte. Tien minuten voor tijd was het dan toch raak. Jurriën Timber werkte een voorzet van Antony binnen bij de tweede paal: 0-1.

Ajax speelt komende woensdag in de Champions League tegen Benfica. Om 21.00 uur trappen de Amsterdammers in Lissabon af in het eerste duel in de knock-outfase van het miljardenbal.